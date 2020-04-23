В Кремле ответили на вопрос о сроке завершения самоизоляции

В настоящее время нет точной даты окончания режима самоизоляции в России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слухи о том, когда отменят режим самоизоляции в России. По его словам, в настоящее время нет конкретной даты отмены введенных ограничительных мер. Также, нет и четко определенной даты когда может быть принято решение об отмене самоизоляции или сокращении нерабочих дней в России. Песков подчеркнул, что решение будет приниматься исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации в стране, пишет РИА Новости.