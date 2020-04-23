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Какие российские компании останутся без поддержки властей

23.04.2020 13:02
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Какие российские компании останутся без поддержки властей

Представители бизнеса и юристы считают, что подобные ограничения, связанные с отсутствием возможности получить субсидии – несправедливы. Поскольку сумма долгов может быть копеечной или фантомной.

В разговоре с РБК специалисты отметили, что даже небольшие долги либо или технические ошибки могут привести к тому, что для бизнеса будет закрыт доступ к соответствующему виду государственной поддержки.

Как пишет издание, на данный момент нормативная база в отношении новой меры поддержки окончательно пока не готова. При этом, как сообщается на госпортале «Экономика без вируса», уже есть ряд требований к претендентам на гранты. Так, сообщается, что по состоянию на 1 января 2020 года компании, претендующие на господдержку, не должны иметь долги по налогам.

Оценивая ситуацию, эксперты говорят о том, что на деле многие предприятия имеют старые небольшие долги – и из-за этого в получении субсидии может быть отказано. В этом плане, как отметил президент ТПП Сергей Катырин, предприятия могут иметь незначительные задолженности — «не у всех получается по «бумаге» и циркуляру».

Управляющий партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин считает, что отсутствие долгов по налогам — это вообще устаревшее требование, создающее видимость защиты от злоупотреблений. Однако на сути оно ограничивает помощь.

Ест еще и такое понятие как «фантомные» технические задолженности, которые часто появляются после округления сумм, несвоевременного зачета платежей и, например, переноса данных.

«Предприниматель может быть уверен, что заплатил вовремя, и неожиданно обнаружить задолженность», — подчеркивает Костальгин. Отмечая, что подобный долг может оставить без возможности получить лицензию – так, как это произошло в деле «АСК-СЕРВИС», когда в выдаче лицензии было отказано из-за долга в три рубля.

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