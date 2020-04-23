Некоторые регионы одобрили систему цифровых пропусков

Власти 21 региона выразили готовность внедрить систему цифровых пропусков.

Минкомсвязи получило заявки на внедрение системы цифровых пропусков от властей 21 региона страны. В субъектах Федерации, обратившихся с просьбой подключить их к Федеральной платформе выдачи цифровых пропусков, будет внедрена пропускная система по аналогии с Москвой. Так, система позволит работодателям сформировать список сотрудников, для которых необходимо оформить цифровые пропуска. После этого, сотрудники увидят их в своем личном кабинете на портале госуслуг, а также получат по электронной почте.

Напоминаем, что поездки в городском транспорте жители Москвы могут совершать только при наличии цифрового пропуска с привязанной к нему картой "Тройка", "Стрелка" или социальной картой. Та же система действует и в отношении личных автомобилей, номера которых должны быть внесены в цифровой пропуск. Ранее, внедрить по всей стране систему цифровых пропусков, по аналогии с Москвой, предложил мэр столицы Сергей Собянин.