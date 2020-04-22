Штормовой ветер повалил более сотни деревьев в Москве

Порывистый ветер в столице повалил сегодня 132 дерева.

Об этом представителям средств массовой информации рассказал заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

По словам чиновника, больше всего случаев падения деревьев было зафиксировано в Восточном и Юго-Восточном административных округах. В результате произошедшего никто не пострадал, но известно, что были повреждены 26 транспортных средства, несколько опор рекламных щитов, разрушена часть крыши дома в Северо-Восточном округе.

Городскими службами были приняты меры по ликвидации последствий ненастья, передает russian.rt. Убраны практически все поваленные деревья.

Прежде МЧС оповестило жителей столицы том, что в городе и местами по Московской области ожидается усиление северного ветра с порывами 17-20 метров в секунду.