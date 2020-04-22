Собянин: систему цифровых пропусков надо распространить на всю страну
22.04.2020 19:44
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Система цифровых пропусков позволит снять ограничения на передвижение населения, особенно между регионами.
Мэр Москвы Сергей Собянин предлагает ввести систему цифровых пропусков, действующую в настоящее время в столице, во всех регионах страны. Это позволит властям контролировать перемещение граждан на всех видах общественного транспорта, и уберет необходимость закрывать границы и запрещать движение между регионами в условиях эпидемии коронавируса, пишет ТАСС.
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