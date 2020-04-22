Собянин: систему цифровых пропусков надо распространить на всю страну

Система цифровых пропусков позволит снять ограничения на передвижение населения, особенно между регионами.

Мэр Москвы Сергей Собянин предлагает ввести систему цифровых пропусков, действующую в настоящее время в столице, во всех регионах страны. Это позволит властям контролировать перемещение граждан на всех видах общественного транспорта, и уберет необходимость закрывать границы и запрещать движение между регионами в условиях эпидемии коронавируса, пишет ТАСС.