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Банки сокращают лимиты по кредитным картам

22.04.2020 19:33
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Банки сокращают лимиты по кредитным картам

Многие держатели кредитных карт отмечают снижение лимитов без уведомления.

Крупные банки начали снижать лимиты по кредитным картам. Об этом сообщают держатели карт, причем банки урезают лимиты в одностороннем порядке, иногда даже не сообщая клиенту о закрытии лимита. Так, о проблемах с кредитными картами сообщали клиенты "Альфа-банка", "Русского стандарта", ОТП, Киви банка и "Ак Барса". Причем в клиентской службе "Альфа-банка" данную ситуацию связали с "крайне нестабильной экономической ситуацией в мире", обещая восстановить лимиты после окончания кризиса, пишет РБК.

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