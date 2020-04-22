Темпы роста промышленного производства России в марте снизились до 0,3%
22.04.2020 16:32
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Рост промышленности России в марте сократился на 1,3% по сравнению с февралем текущего года.
По данным, предоставленным специалистами Росстата, рост промышленного производства в России в марте текущего года замедлился до 0,3%, при сравнении с мартом прошлого года. При этом, по сравнению с февралем текущего года, рост российской промышленности в марте, без учета сезонного и календарного факторов, сократилась на 1,3%, пишет РБК.
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