Погибшие от коронавируса поздно обратились за помощью

Многие заболевшие не обращаются за медицинской помощью на ранней стадии инфицирования, считая симптомы коронавируса обычной простудой.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, почти две трети скончавшихся от инфекции не обратились за медицинской помощью вовремя. Сообщается, что многие пациенты не обращают внимания на симптомы коронавируса, считая, что у них легкая простуда или аллергия. Они лечатся самостоятельно в домашних условиях и не сообщают врачам о наличии заболевания. Тем не менее, при коронавирусе ухудшение наступает на 5-8 день инфицирования, и больному срочно требуется госпитализация, пишет РИА Новости.

В оперштабе напомнили, что несмотря на кажущиеся незначительными симптомы простуды или ОРВИ, человек обязан проинформировать своего врача об их наличии. Ведь самолечение подвергает серьезному риску здоровье человека.