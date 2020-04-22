Доля бизнесменов в онлайн-торговле выросла до 50%

Несмотря на ограничительные меры из-за коронавирусной пандемии, в России с 30% до 50% выросла доля малых и средних предприятий (МСП), занятых в развитии электронной коммерции.

В разговоре с ТАСС генеральный директор федеральной электронной торговой площадки РТС-тендер Владимир Лишенков рассказал, что на сегодняшний день в РФ существует примерно 5,9 млн субъектов МСП. Вместе с этим в сферах хоздеятельности больше всего работает в оптовой и розничной торговле, а также в ремонте автотранспорта, бытовых изделий и строительстве. Большая часть в активном режиме использует электронную торговлю.

С другой стороны, есть компании, которые не так интенсивно пользуются e-commerce: например, сельское и лесные хозяйства, а также добыча полезных ископаемых. То есть, до пандемии (если говорить в процентном соотношении), число бизнесменов, работающих в онлайн, было более 30%, а в ситуации форс-мажора доля таких предпринимателей выросла еще на 20%.

Вместе с этим больше всего онлайн-торговлю выбирают продавцы товарных позиций, так как выполнение работ и оказание услуг. Для тех, кто выбирает формат онлайн-торговли, сегодня есть возможность принять участие в закупках малого объема, порог которых составляет 600 тысяч рублей. Кроме этого, им, как правило, свойственна оперативность в заключения контрактов и процесса по расчету за товары и услуги.