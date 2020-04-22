Назван срок начала нового учебного года

Учебный году будет начат 1 сентября независимо от установленной формы обучения.

Независимо от того, в какой форме обучения будет проходить следующий учебный год, он начнется 1 сентября. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. По его словам, ситуация, которая складывается в стране в связи с коронавирусом может повлиять на то, будет ли учебный год начат в дистанционной или традиционной формах обучения, но она не может оказать влияние на перенос начала учебного года, пишет РИА Новости.