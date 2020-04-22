В России выявлено 5236 новых случаев инфицирования COVID-19

Общее количество зараженных в стране достигло 57999 человек.

Медики обнаружили 5236 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в России за последние сутки. Из них 2548 случаев обнаружено в Москве, 631 случай в Подмосковье, а 294 случая в Санкт-Петербурге.

Общее количество инфицированных коронавирусной инфекцией в России достигло 57999 человек, выздоровело 4420 пациентов, 513 человек скончались.