Доктор Мясников пересмотрел свой прогноз по пику коронавируса

Согласно новому прогнозу Россия подойдет к пику заболеваемости коронавирусом в мае.

Ранее, доктор Мясников заявлял, что Россия достигнет пика заболеваемости коронавирусом в апреле. Сейчас, врач пересмотрел свой прогноз. По новым данным, пик коронавируса на территории нашей страны наступит в мае, после чего будет выход на плато, а затем, к концу мая, постепенный спад, пишет РИА Новости.