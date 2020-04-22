Доктор Мясников пересмотрел свой прогноз по пику коронавируса
22.04.2020 09:47
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Согласно новому прогнозу Россия подойдет к пику заболеваемости коронавирусом в мае.
Ранее, доктор Мясников заявлял, что Россия достигнет пика заболеваемости коронавирусом в апреле. Сейчас, врач пересмотрел свой прогноз. По новым данным, пик коронавируса на территории нашей страны наступит в мае, после чего будет выход на плато, а затем, к концу мая, постепенный спад, пишет РИА Новости.
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