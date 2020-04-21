Песков прокомментировал падение цен на нефть

В Кремле призывают не давать негативных оценок текущей ситуации на нефтяном рынке.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не придавать "апокалиптическую окраску" падению цен на майские фьючерсы нефти. Также, данный факт, который является "чисто торговым спекулятивным моментом", не может служить основанием для негативных выводов и оценок о сложившейся на нефтяном рынке ситуации. При этом, Песков отметил, что в Кремле отслеживают ситуацию, и в том случае, если падение мировых цен на нефть будет оказывать негативное влияние на экономику России, правительство применит необходимые меры для смягчения отрицательных последствий, пишет ТАСС.