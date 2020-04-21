Москвичи с ОРВИ обязаны соблюдать карантин

Жители и гости столицы с симптомами ОРВИ должны будут соблюдать такой же режим самоизоляции, как и граждане с подтвержденным инфицированием коронавирусом.

Все москвичи, у которых есть симптомы ОРВИ должны соблюдать режим самоизоляции. Об этом заявил глава комиссии Мосгордумы по безопасности Кирилл Щитов. По его словам, на них будут распространяться те же правила, что и на людей с подтвержденным диагнозом COVID-19, которые проводят карантин дома. Также Щитов заявил, что за этой группой лиц будет осуществляться такой же контроль, который предусмотрен для инфицированных коронавирусом, включая проверку местонахождения человека с помощью геолокации на телефоне и видеонаблюдение с помощью системы распознавания лиц, пишет РИА Новости.