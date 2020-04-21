ММСО-2020. Эксперты обсудят проблемы и ценности образования в России

В рамках ММСО-2020 участники и гости мероприятий в режиме онлайн обсудят важнейшие проблемы образовательного процесса в современных условиях.

С 26 по 8 мая на новой коммуникационной digital-платформе www.mmco-expo.ru, пройдет Московский международный Салон образования (ММСО-2020), который является уникальной платформой для коммуникации участников системы образования. Традиционна на площадке соберутся чиновники, эксперты в сфере образования, представители бизнеса, а также учащиеся и их родители.

В этом году в рамках Салона пройдут лекции, семинары, круглые столы и панельные дискуссии, которые также будут транслироваться в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Участники обсудят вопросы дошкольного образования, проблемы перехода на дистанционное обучение и сохранение его качества при переходе в онлайн, положительные и отрицательные моменты семейного и частного образования, авторских школ и смешанного обучения, особенности образовательного процесса при работе с детьми с особенностями поведения, практики военно-патриотического воспитания, влияние современных технологий и гаджетов на учащихся и другие важные темы образовательного процесса в России.

«В программе этого года виден отчетливый тренд последнего месяца - представители бизнеса становятся в экспертную позицию и во многом определяют сегодняшнюю повестку в образовании. Решения, инструменты и технологии, предлагаемые бизнесом для стабилизации образовательного процесса в новых реалиях, станут объектом большинства дискуссий на Салоне», - поясняет Максим Казарновский, директор и продюсер деловой программы ММСО.

Узнать подробности программы и зарегистрироваться для бесплатного участия в мероприятиях можно на сайте ММСО 2020: https://mief2020.mmco-expo.ru/reg/select