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В Карелии бизнес перешел на онлайн-площадку

21.04.2020 12:04
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В Карелии бизнес перешел на онлайн-площадку

Таким образом местные власти пытаются поддержать бизнесменов в сложных экономических условиях.

Интересный выход из ситуации на фоне коронавирусной инфекции был предложен карельским предпринимателям. Теперь у них есть возможность продавать свою продукцию на единой онлайн-площадке «Сделано в Карелии». На этой базе они могут безвозмездно разместить информацию о продукции и услугах. Этой возможностью могут воспользоваться как малые, так и крупные компании, включая тех, у кого уже есть свои интернет-магазины.

Данная площадка стала первым региональным маркетплейсом в России, на которой можно увидеть товары и услуги только местных производителей.

Комментируя ситуацию, представители пресс-службы регионального правительства отметили, что запуск проекта послужил еще одним способом поддержать карельских бизнесменов в непростое время.

Воспользоваться онлайн-магазином потребители смогут, начиная с 22 апреля, однако сделать заказ можно пока по телефону. Онлайн-заказ через корзину покупателя планируется запустить к середине мая.

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