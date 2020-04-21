Так ли страшен COVID-19? Ученый-экономист проанализировал пандемию

Что представляет собой COVID-19? Можно ли верить данным официальной статистики? Что нас ждет после коронавируса? Эксперт ФинУнивера представил свой анализ ситуации с коронавирусом.

Коронавирус захватил всю планету. Ежедневно эксперты предоставляют противоречивую информацию о заболевании и разобраться в ней довольно сложно. Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Евгений Балацкий сделал подробный анализ мировой пандемии, мер, принимаемых правительствами разных стран для борьбы с эпидемией, и последствий влияния COVID-19 на глобальную экономику.

По мнению эксперта коронавирусом переболело до 85% населения планеты, причем у многих болезнь прошла бессимптомно. Официальная статистика не предоставляет полную картину ситуации, отмечая лишь небольшой процент инфицированных и те случаи, при которых существуют осложнения. Балацкий приводит в пример практические данные, исследования ученых и делает расчеты, показывающие реальные данные о количестве инфицированных и смертности от COVID-19.

При таком развитии событий принятые карантинные меры неэффективны и бесполезны. Защитить от инфицирования они не могут, но уже нанесли серьезный ущерб мировой экономике, восстановление которой будет долгим и болезненным.

Подробнее о выводах эксперта читайте в материале Капитала страны: "Ковидономика. Что нас ждет после пандемии COVID-19?"