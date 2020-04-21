Приморье: порядка 1,5 миллиарда рублей выделено на экономику и медицину

Приморские депутаты показали хороший пример регионам, приняв поправки в краевой бюджет с учетом мер на развитие и поддержку отраслей, пострадавших от коронавируса.

Порядка полутора миллиарда рублей пойдут на развитие медицины и оказание поддержки пострадавшим от коронавирусной инфекции отраслей. Как говорится в сообщении краевого заксобрания, в минувший вторник приморскими депутатами были приняты соответствующие поправки в закон «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

Часть средств пойдет на мероприятия, связанных с развитием медицины и противодействием коронавирусу. Кроме этого, планируется оказывать поддержку отраслям, которые наиболее пострадали от ограничений, связанных с распространением инфекции. Всего планируется выделить 1,525 миллиарда рублей.

Если приводить данные по заболеваемости, то на сегодняшний день в регионе, где режим самоизоляции действует с 31 марта, зафиксировано 104 случаев заражения COVID-19, двое скончались, семеро заболевших выписано.