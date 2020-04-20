Минздрав: эпидемия COVID-19 может начать спад к лету

Специалисты ведомства прогнозируют спад эпидемии к лету.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал о том, когда, по мнению специалистов ведомства, можно ожидать спада эпидемии коронавируса в России. По его словам, специалисты надеются, что спад заболевания начнется к лету. А вот как ситуация будет развиваться в дальнейшем зависит от того, какие лекарственные препараты и схемы лечения будут к тому времени "в руках" специалистов, пишет РБК.