Минздрав: эпидемия COVID-19 может начать спад к лету
20.04.2020 17:41
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Специалисты ведомства прогнозируют спад эпидемии к лету.
Глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал о том, когда, по мнению специалистов ведомства, можно ожидать спада эпидемии коронавируса в России. По его словам, специалисты надеются, что спад заболевания начнется к лету. А вот как ситуация будет развиваться в дальнейшем зависит от того, какие лекарственные препараты и схемы лечения будут к тому времени "в руках" специалистов, пишет РБК.
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