Россияне забрали из банков более 1 трлн рублей

Начиная с марта текущего года, банки выдали россиянам порядка 1 трлн рублей наличными.

Информационное агентство Bloomberg сообщило о том, что начиная с марта текущего года россияне сняли из банков чуть более 1 трлн рублей наличными. Так, в марте выданная кредитными организациями сумма достигла 700 млрд рублей, за апрель выданная сумма наличных денег составила 326,9 млрд рублей. При этом в агентстве отметили, что пики снятия наличности приходится на те дни, когда президент России Владимир Путин обращался к россиянам с посланием по вопросу распространения в стране коронавируса, пишет РБК.