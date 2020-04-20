Собянин: режим самоизоляции в Москве продлится до 1 мая

Несмотря на жесткость принятых в столице мер, власти Москвы приняли решение продлить их до 1 мая.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о сроках продления тех мер, которые принимаются в Москве для предотвращения распространения коронавируса. Так, по его словам, несмотря на жесткость принятых в столице мер, режим самоизоляции решено продлить до 1 мая. При этом мэр заявил, что начиная со среды, в столице будет осуществляться автоматических контроль наличия у граждан необходимых для передвижения по городу пропусков, пишет РИА Новости.