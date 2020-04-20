Путин: пик эпидемии коронавируса в России еще не пройден

Необходимо приложить все усилия для того, чтобы сгладить пик эпидемии COVID-19.

Во время совещания по вопросу распространения коронавируса в России, президент страны Владимир Путин заявил, что пик эпидемии коронавируса в нашей стране еще не наступил. Президент отметил, что это мнение присутствующих на встрече экспертов и их коллег. При этом глава государства отметил, что необходимо приложить все силы для того, чтобы сгладить пик и успешно преодолеть этот непростой период, пишет РБК.