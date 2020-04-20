Собянин рассказал об особенностях диагностики COVID-19 в Москве

В последнее время медики выявляют больше инфицированных коронавирусом с легкой формой болезни или с бессимптомным ее течением.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что в столице медики выявляют все больше инфицированных коронавирусом, у которых нет симптомов заболевания или болезнь проходит в легкой форме. При этом мэр отметил, что в Москве нет серьезной динамики нарастания "тяжелых" пациентов, а в настоящее время, фиксируется все большее количество переносящих болезнь в легкой форме, пишет РИА Новости.