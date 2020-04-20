Рекламная индустрия может быть внесена в список пострадавших от пандемии

Сфера рекламы может войти в число наиболее пострадавших в связи с коронавирусом и рядом соответствующих ограничений.

Как пишут «Известия» со ссылкой на свой источник, соответствующая инициатива уже нашла поддержку со стороны первого вице-премьера Андрея Белоусова.

17 апреля правкомиссия провела заседание, в ходе которого было одобрено четыре отраслевых перечня системообразующих предприятий. В общей сложности поступило 489 заявок от компаний, которые относятся к ведению Минпромторга, Минэнерго, Минкомсвязи и Минсельхоза.

В перечнях, которые оказались в распоряжении редакции, уже находятся крупные нефтяные и химические компании, электросетевые и генерирующие предприятия, электростанции, а также СМИ и IT-компании.

Вместе с этим, как отмечается, список наиболее пострадавших от пандемии компаний может быть в очередной раз расширен. Соответствующие предложения, которые планируется рассмотреть 24 апреля, были отправлены на доработку.