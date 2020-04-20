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Коронавирус

В Минздраве оценили меры самоизоляции в Москве

20.04.2020 10:16
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В Минздраве оценили меры самоизоляции в Москве

Действия, предпринимаемые властями столицы, позволили избежать серьезной вспышки заболевания COVID-19.

Меры, которые принимают власти столицы для предотвращения распространения коронавируса, являются эффективными. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, действия властей позволили сгладить интенсивность течения коронавируса, а также приостановить рост тяжелобольных пациентов, что наблюдается в последнее время, пишет РБК.

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