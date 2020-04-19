Судно, способное достроить СП-2, направилось в Египет

Ранее Александр Новак заявил о том, что Россия рассматривает "Академика Черского" в качестве возможного трубоукладчика для завершения строительства "Северного потока - 2".

По информации сайта Myshiptracking на 19 апреля, трубоукладчик "Академик Черский", способное достроить энергетический проект "Северный поток - 2", покинуло испанский порт Лас-Пальмас и направляется в сторону Египта в Порт-Саид.

Отмечается, что в середине февраля текущего года трубоукладчик "Газпрома" вышел из Находки и отправился в Сингапур. После этого судно неоднократно меняло пункт назначения, пишет РИА Новости.

Ранее российский министр энергетики Александр Новак заявил о том, что Москва рассматривает "Академика Черского" в качестве возможного трубоукладчика для завершения строительства "Северного потока - 2". По его словам, на подготовку судна потребуется некоторое время.