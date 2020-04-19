Песков рассказал, когда будет принято решение о дальнейшем режиме из-за коронавируса

Дмитрий Песков надеется, что на следующей неделе появятся первые признаки выхода России на пик по числу заразившихся COVID-19.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире телепрограммы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" сообщил, что пока Российская Федерация не вышла на плато по количеству заразившихся новой вирусной пневмонией. Он пояснил, что сейчас число инфицированных ежесуточно растет. Также Песков выразил надежду, что в течение семи дней появятся первые признаки выхода на пик по количеству заболевших. Представитель добавил, что решение о продолжении или завершении режима самоизоляции из-за инфекции COVID-19 скорее всего будет приниматься на следующей недели, пишет "Российская газета".