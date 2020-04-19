Путин: ситуация с инфекцией COVID-19 в РФ находится под контролем

19.04.2020 16:47 Комментарии

Президент РФ заявил, что у страны есть необходимые ресурсы и резервы для защиты здоровья россиян и поддержки экономики на фоне пандемии коронавируса.

Российский лидер Владимир Путин во время поздравления православных россиян с праздником святой Пасхи заявил, что ситуация с распространением инфекции COVID-19 в стране находится под полным контролем . По словам главы государства, власти РФ на всех уровнях работают ответственно, организованно и ритмично. Помимо этого он выразил уверенность, что Россия достойно пройдет все трудности, связанные с пандемией коронавирусной инфекции .

. По словам главы государства, власти РФ на всех уровнях работают ответственно, организованно и ритмично. Помимо этого он выразил уверенность, что . Владимир Путин отметил, что правительство страны внимательно следит за развитием ситуации с новой вирусной пневмонией в других странах, детально изучает опыт зарубежных коллег. Данный анализ позволяет российским властям предвидеть возможные риски и работать на опережение в борьбе с инфекцией , сообщает РБК.

, сообщает РБК. Президент добавил, что у России есть необходимые ресурсы и резервы для защиты жизни и здоровья жителей страны, а также для поддержки экономики в сложившейся эпидемиологической ситуации, пишет РИА Новости.