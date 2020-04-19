В России за сутки число заболевших COVID-19 превысило 6 тысяч человек

На сегодняшний день в РФ общее количество инфицированных возросло до 42853 человек.

В воскресенье, 19 апреля, в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции сообщили, что за прошедшие 24 часа на территории Российской Федерации медики зарегистрировали 6060 человек, у которых тесты на COVID-19 дали положительные результаты. Из них в Москве выявили 3570 новых случаев заболевания, в Московской области - 709, в Нижегородской области - 129, в Санкт-Петербурге - 114.

Таким образом, на данный момент в стране общее количество инфицированных возросло до 42853 человек, выздоровели 3291 человек, а число скончавшихся от коронавируса достигло 361 человек.