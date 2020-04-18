Роспотребнадзор ответил на претензии президента Белоруссии к тест-системам на коронавирус

С февраля 2020 года Россия безвозмездно передала Белоруссии 14 тыс. тестов на коронавирус, с помощью которых в республике выявили первых инфицированных.

Пресс-служба Роспотребнадзора заявила, что российские тест-системы для выявления инфекции COVID-19, разработанные государственным научным центром "Вектор", являются более эффективными и чувствительными, в отличие от зарубежных аналогов. В сообщении также сказано, что тесты, сделанные в России, определяют коронавирус SARS-CoV-2 даже при малом количестве вируса, включая бессимптомных носителей. Такими словами в ведомстве ответили на претензии президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что российские тесты зачастую дают ошибочные результаты, пишет ТАСС.

Кроме того в Роспотребнадзоре отметили, что Российская Федерация по-прежнему продолжает помогать другим странам в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, а также поставлять им свои тесты для диагностики COVID-19. В ведомстве добавили, что с февраля 2020 года российская сторона безвозмездно передала Белоруссии 14 тыс. тестов на коронавирус, с помощью которых в республике выявили первых инфицированных, информирует РИА Новости.