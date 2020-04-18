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Коронавирус

В России число заболевших COVID-19 выросло на 4785 человек

18.04.2020 13:07
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В России число заболевших COVID-19 выросло на 4785 человек

На 18 апреля в РФ количество заразившихся новой вирусной пневмонией достигло 36793 человек.

На территории Российской Федерации за прошедшие 24 часа зарегистрировали 4785 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Наибольшее количество госпитализированных выявлено в Москве (2649 человек), Подмосковье (428 заболевших) и Санкт-Петербурге (139 зараженных). Об этом в субботу, 18 апреля, рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением новой вирусной пневмонии.

Таким образом, на сегодняшний день в 79 регионах страны число заразившихся инфекцией COVID-19 достигло 36793 человек. При этом выздоровело 3057 человек, 313 человек скончались от осложнений.

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