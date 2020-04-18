Зеленский озвучил план возвращения Донбасса

Президент Украины назвал приоритеты в ситуации по Донбассу: введение войск на территорию региона, граница и выборы.

По словам президента Украины Владимира Зеленского на Донбассе обязательно пройдут выборы, но только после того, как Украина получит контроль над границей с Россией и будут введены украинские войска на территорию ДНР и ЛНР.

"Все говорят о местных выборах, но важно получить свою территорию прежде всего, - заявил Зеленский. - Для меня главное - выйдут войска и мы зайдем. Потом граница. Потом выборы".

Тем не менее, данные заявления противоречат Минским соглашениям, согласно которым, сначала на Украине должен быть принят закон о выборах на Донбассе и о предоставлении особого статуса региону, после чего состоится процесс выборов и только после этого будет возможно говорить о вхождении Донбасса в состав Украины, пишет ТАСС.