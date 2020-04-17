ЦБ может снизить ключевую ставку

Банк России нацелен на смягчение денежно-кредитной политики.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор может снизить ключевую ставку. По ее словам, такую возможность Совет директоров Банка России рассмотрит на ближайшем заседании, которое состоится 24 апреля. При этом Набиуллина отметила, что в ходе заседания будет рассмотрены возможности как снижения ключевой ставки, так и ее повышения. Хотя, второй вариант, по ее мнению, маловероятен, а вот в пользу снижения ключевой ставки говорит и существующий сегодня низкий уровень инфляции, который составляет 2,9%, что значительно ниже расчетного уровня в 4%, пишет РБК.