Власти Москвы разъяснили правила пеших прогулок в столице

Все проживающие в столице должны носить с собой паспорт или другой документ, подтверждающий место проживания человека.

Все москвичи и гости столицы выходя из дома обязаны брать с собой паспорт или иной документ, который сможет подтвердить место проживания гражданина. Причем документы необходимо брать даже если человек выносит мусор или выгуливает питомца. Об этом сообщил депутат Мосгордумы Кирилл Щитов. По его словам, подтверждением нахождения гражданина по тому или иному адресу может считаться копия договора аренды квартиры, копия документа о собственности для апартаментов или расписка от владельца квартиры, в которой в настоящий момент гражданин проживает, пишет Интерфакс.