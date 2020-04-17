Эксперты оценили поведение россиян во время кризиса

Россияне предпочитают занимать деньги у друзей или родственников.

Специалисты аналитического центра НАФИ оценили поведение россиян во время кризиса. Так, согласно проведенному опросу, большинство граждан страны предпочитает занимать деньги у родственников или друзей в случае нехватки средств во время кризисных ситуаций. Так ответили 49% опрошенных. 36% участников опроса заявили, что в подобных случаях стараются сократить свои расходы, 15% респондентов находят подработку, чтобы пережить тяжелые времена, и только 13% предпочитают оформить кредитную карту или взять заем в банке, пишет РБК.