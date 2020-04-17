Минфин планирует скорректировать расходную часть бюджета, чтобы поддержать экономику

По оценкам специалистов, для поддержки экономики в условиях пандемии необходимо 1,4 трлн рублей.

Минфин закончил сбор предложений министерств и ведомств, связанных с изменениями в расходную часть бюджета России на текущий год и перераспределению средств, которые будут направлены на поддержку российской экономики в условиях коронавируса. По информации «Коммерсанта», сумма правительственных резервов вырастет на 646 млрд руб.

Издание пишет, что в общей сложности для реализации мер, о которых идет речь, потребуется 1,4 трлн рублей, из которых половина суммы будет привлечена за счет заимствований на рынке либо из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Доля остатка есть в резервном фонде российского правительства – ранее он увеличился благодаря тому, что была перенесена летняя индексация заработных плат госслужащих (на 59 млрд руб.).

Еще по 50 млрд рублей принесли отмена региональных грантов и перераспределение средств на модернизацию первичного звена здравоохранения. Как поясняет издание, всего в распоряжении правительства имеется 294,5 млрд руб.

После того, как будет проведена приоритезация федеральных расходов, произойдет выделение оставшихся средств – как правило, они будут направлены на реализацию нацпроектов. Так, например, за счет ассигнования на дорожное строительство «будет сэкономлено» 37,7 млрд руб.

На 15,7 млрд руб. будет сокращен уровень трат на госпрограмму «Чистый воздух», еще на 37 млрд руб. – строительство новых школ. В общем, как поясняет «Ъ», для национальных проектов будет выделено на 200 млрд руб. меньше запланированного. Больше всего будет сэкономлено на статье «Иные расходы», благодаря чему произойдет перераспределение 77,9 млрд руб.