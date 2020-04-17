Власти Москвы рассказали о приближении пика заболеваемости коронавирусом

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве наступит через две-три недели.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, в столице ожидают приближения пика заболеваемости коронавирусом. Он, по прогнозам властей, наступит в ближайшие две-три недели. По словам Раковой, это время будет довольно тяжелым для всех. Она поблагодарила врачей за работу и призвала работать "в едином ритме и на одном дыхании", пишет ТАСС.