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Коронавирус

Власти Москвы рассказали о приближении пика заболеваемости коронавирусом

17.04.2020 10:22
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Власти Москвы рассказали о приближении пика заболеваемости коронавирусом

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве наступит через две-три недели.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, в столице ожидают приближения пика заболеваемости коронавирусом. Он, по прогнозам властей, наступит в ближайшие две-три недели. По словам Раковой, это время будет довольно тяжелым для всех. Она поблагодарила врачей за работу и призвала работать "в едином ритме и на одном дыхании", пишет ТАСС.

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