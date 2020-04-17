Кабмин рассмотрит идею об изменении уплаты НДС
Глава РФ Владимир Путин распорядился проанализировать возможность об изменении порядка уплаты данного вида налогообложения. Ранее предприниматели предлагали отмену налога либо его отсрочку.
Вопрос о рассмотрении вопроса относительно изменения налога на добавленную стоимость (НДС) обозначен в президентском перечне, в котором речь идет о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции в российских регионах. Однако о возможных альтернативных механизмах уплаты НДС в данном документе не говорится.
Напомним, что антикризисные налоговые меры, которые ранее были введены кабмином, в частности, перенос сроков уплаты и рассрочки, не касаются НДС. В отношении этого налога была введена только одна льгота: время подачи деклараций за I квартал текущего года был передвинут на 15 мая.
НДС является самым собираемым налогом, который является существенным источником пополнения бюджета. Если произойдет его уменьшение, то власти могут пересмотреть поддержку бизнеса.
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