Объем наличных денег в обращении в марте вырос на 700 млрд рублей

В условиях распространения в стране коронавируса, россияне запасаются наличными средствами.

Согласно данным, представленным специалистами Банка России, увеличился объем наличных денег в обращении. Так, в марте, с учетом наличных денежных средств, которые используются для пополнения кассовых аппаратов и банкоматов, общий объем обращения наличных денег вырос на 0,7 трлн рублей. Специалисты считают, что увеличению денежной массы в обращении способствовало введение карантинных мер, во время которых население делает стратегический запас наличности, а также неопределенная ситуация в стране в связи с распространением коронавируса, пишет РБК.