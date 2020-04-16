Китай опроверг заражение коронавирусом "нулевого" пациента в лаборатории

Версия о лабораторном происхождении COVID-19 бездоказательна.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь категорически опроверг искусственное происхождение коронавируса. Ранее, американский телеканал Fox News сообщил о том, что "нулевой" пациент в Китае заразился в лаборатории Уханьского института вирусологии от летучих мышей во время проведения опытов. Представитель КНР подчеркнул, что расследования о возникновении нового вируса должны проводить медики. По его словам, пандемия коронавируса является мировой проблемой, справиться с которой можно с помощью всего мирового сообщества, пишет ТАСС.