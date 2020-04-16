Сергей Собянин подписал еще один пакет мер для поддержки бизнеса

Мэр столицы поставил подпись под третьим по счету пакету мер поддержки компаний в условиях негативного влияния коронавирусной инфекции на московскую экономику.

В личном блоге Сергей Собянин проинформировал, что бюджет города планирует субсидировать процентную ставку до шести процентов годовых по ранее взятым кредитам компаний малого и среднего предпринимательства.

«По новым «стабилизационным» кредитам на финансирование текущей деятельности будем субсидировать ставку до 8%», – пояснил глава города.

В частности, у бизнесменов будет возможность получить отсрочку по договорам выкупа недвижимости. По словам Собянина, таких предпринимателей в российской столице примерно 3,3 тысяч человек.

Кроме этого, власти Москвы могут оказать помощь владельцам ТЦ и другой коммерческой недвижимости. Это произойдет при следующем условии: если будет принято решение сократить ставки по аренде больше чем на 50%.

Что касается санаториев, кинотеатров и организации допобразования, то в срок до 31 декабря текущего года у них будет возможность воспользоваться отсрочкой по уплате авансовых платежей по налогам за первый квартал.