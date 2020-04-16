ЦБ РФ поддержал идею увеличения лимита операций по картам без ввода пин-кода

В регуляторе убеждены, что благодаря этой мере на кассах сократятся очереди и будет предотвращено распространение коронавирусной инфекции.

Соответствующую инициативу об увеличении лимита по операциям без ввода пин-кода ранее озвучил глава «Опоры России» Александр Калинин в ходе совещания в Банком России. Он также отметил, что уровень лимита нужно поднять с одной до двух тысяч рублей.

В разговоре с «Известиями» Калинин пояснил, что из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса, жители России стали реже посещать магазины, следовательно, сумма среднего чека стала больше.

«Мы поддерживаем увеличение лимита операций без подтверждения их пин-кодом, но только с учетом систем риск-менеджмента, которые участники рынка определяют для себя», - заявили в Центробанке.

Напомним, что на сегодняшний день ограничение по сумме без пин-кода составляет одну тысячу рублей у ПС «Мир» и MasterСard и три тысячи у Visa. Также стоит отметить, что размер лимита носит рекомендательный характер.