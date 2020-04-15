Россияне подали 180 тыс. заявок о пособиях по безработице

Всем россиянам, вставшим на учет по безработице с начала марта текущего года, будут выплачиваться увеличенные пособия в размере одного МРОТ.

По данным специалистов Минтруда, начиная с 9 апреля граждане России подали порядка 180 тыс. заявок на получение пособия по безработице. Причем, как сообщил министр труда Антон Котяков в ходе совещания с главой России Владимиром Путиным, ожидается, что количество безработных в стране достигнет 915 тыс. человек, в то время как по состоянию на апрель 2019 года количество безработных в России составляло около 813 тыс. человек.

Напоминаем, что в связи с распространением в России коронавирусной инфекции, всем россиянам, вставшим на учет по безработице в центры занятости с начала марта текущего года, будет выплачиваться повышенное пособие в размере 12130 рублей. Также эти граждане получат выплаты в размере 3 тыс. рублей на каждого ребенка в семье, пишет Интерфакс.