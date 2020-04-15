Гендиректор TUI назвал сроки возобновления международных перелетов

Специалисты TUI рассматривают три сценария развития ситуации с возобновлением зарубежных полетов.

Генеральный директор TUI Россия Тарас Демура рассказал о том, когда по мнению специалистов компании Россия может возобновить международные перелеты. Согласно предоставленной им информации, в компании рассматривают три варианта развития событий. Первый - оптимистичный вариант, предполагает возобновление полетов за границу уже в июле текущего года, второй - реалистичный сценарий, предполагает, что международные перелеты возобновятся осенью этого года, а согласно третьему, самому пессимистичному сценарию развития событий, Россия откроет международное сообщение весной следующего года, пишет РБК.