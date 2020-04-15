МИД прокомментировал отказ США от взносов в ВОЗ

США снова пытаются найти виноватых, чтобы переложить на них свою вину.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отказ президента США Дональда Трампа вносить обязательные взносы во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). По ее словам, США вновь пытаются определить виновных, переложив на них ответственность за возникшие в стране проблемы. Она подчеркнула, что в настоящее время США обвиняют ВОЗ и Китай в распространении пандемии коронавируса, также, как раньше обвиняли Россию в проигрыше на выборах Клинтон, а лично российского лидера Владимира Путина - в проблемах американской медицинской системы, пишет ТАСС.