Мэр Москвы объявил о новых мерах по соцподдержке жителей столицы
По мере развития ситуации с коронавирусом в столице, жителям Москвы будут оказывать дополнительную соцподдержку.
В своем личном блоге столичный градоначальник Сергей Собянин анонсировал новые меры социальной поддержки москвичей. По его словам, в зависимости от того, как будет в дальнейшем развиваться ситуация с коронавирусом в городе, власти Москвы будут принимать дополнительные меры, направленные на оказание помощи жителям. Также, мэр отметил, что меры по сдерживанию распространения инфекции оказали серьезное негативное влияние на образ жизни москвичей, пишет РИА Новости.
Ранее, в столице были приняты меры по соцподдержке жителей, которые включали:
- увеличение пособия по безработице до 19500 рублей в месяц (прибавка к федеральному пособию в размере 12130 рублей составила 7370 рублей);
- возможность оформить пособие на ребенка без учета выплат по безработице и доходов за прошлые периоды;
- выплату пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями 4 тыс. рублей за соблюдение карантина.
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