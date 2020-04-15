Мэр Москвы объявил о новых мерах по соцподдержке жителей столицы

По мере развития ситуации с коронавирусом в столице, жителям Москвы будут оказывать дополнительную соцподдержку.

В своем личном блоге столичный градоначальник Сергей Собянин анонсировал новые меры социальной поддержки москвичей. По его словам, в зависимости от того, как будет в дальнейшем развиваться ситуация с коронавирусом в городе, власти Москвы будут принимать дополнительные меры, направленные на оказание помощи жителям. Также, мэр отметил, что меры по сдерживанию распространения инфекции оказали серьезное негативное влияние на образ жизни москвичей, пишет РИА Новости.

Ранее, в столице были приняты меры по соцподдержке жителей, которые включали: