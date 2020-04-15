Украина может ударить по российским НПЗ в случае агрессии со стороны России

На Украине заявили о необходимости нанесения удара по российским НПЗ, в случае агрессивных действий со стороны России и назвали имеющееся в распоряжении страны оружие для этой цели.

Директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман рассказал, как Украина может ответить России в случае агрессивных действий, направленных на захват страны. По его словам, украинская сторона располагает реактивной системой залпового огня (РСЗО) «Ольха», созданной на основе системы «Смерч» Советского союза. Шиман заявил, что для сдерживания России в случае агрессии, лучше всего наносить ракетные удары по таким объектам, как, НПЗ, например, по заводу "Каменский" в городе Каменск-Шахтинский, пишет РЕН ТВ.

Также, Украина, как сообщал ранее экс-глава СНБО Александр Турчинов, может использовать для атаки на Россию ракетный комплекс «Нептун».