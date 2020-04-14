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Астрономы обнаружили фрагменты разрушенной кометы ATLAS

14.04.2020 23:31
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Астрономы обнаружили фрагменты разрушенной кометы ATLAS

Астрономы обнаружили фрагменты разрушенной кометы ATLAS, которая должна была бы стать самой яркой за последние десятилетие, но стала разрушаться при приближении к нашему светилу, сообщает The Astronomer Telegram.

Долгопериодическую комету ATLAS (C / 2019 Y4), обнаружили астрономы Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System в коце прошлого года. В то время это был тусклый объект, но уже через месяц его яркость возросла в несколько тысяч раз.

Увеличение яркости произошло гораздо быстрее, чем предполагали исследователи. Поэтому астрономы предположили, что комета ATLAS станет самой яркой за последние два десятка лет. Ожидалось, что небесный объект можно будет увидеть с нашей планеты при помощи обычных телескопов уже в мае. Некоторые астрономы даже предположили, что в ясную тёмную ночь комету можно будет увидеть невооружённым глазом.

Но к 3 апреля яркость кометы C/2019 Y4 снизилась.

Снимки, сделанные телескопом SLT, показали появление распада вокруг центрального ядра. Комета стала распадаться на несколько частей. 6 апреля ATLAS выглядела как три отдельных фрагмента.

Астрономы, использующие телескопы SLT (Super-Light Telescope) и LOT (Lulin One-meter Telescope), смогли разглядеть части, на которые она распалась.

Последующие снимки в R-диапазоне, полученные 12 апреля на метровом телескопе LOT, показали наличие как минимум двух фрагментов. Фрагменты находились на расстоянии около 3,4 тысячи километров и 1,6 тысяч километров соответственно от ядра кометы.

По словам астрономов, данные наблюдения показывают, что ATLAS потеряла все шансы стать самой яркой кометой за десятилетие, сообщает freenews.live.

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