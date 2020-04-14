Каждый третий житель столицы приостановил работу

14.04.2020 18:25 Комментарии

Коронавирус оказал серьезное влияние не только на здоровье людей, но и на их доходы.

Специалисты исследовательского холдинга "Ромир", провели исследование влияния коронавируса на рабочий процесс в Москве, и выяснили, что каждый третий житель столицы (32% опрошенных) вынужден был приостановить работу из-за эпидемии коронавируса. Причем 12% опрошенных сообщили, что потеряли работу, 30% заявили о сокращении рабочего дня, а 39% респондентов жаловались на серьезную потерю в зарплате, пишет Интерфакс.