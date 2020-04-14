Минздрав: гречку можно заменить любой крупой

Все крупы полезны для здоровья и гречку можно заменить любой из них.

По мнению главного гастроэнтеролога Минздрава Владимира Ивашкина, которым он поделился в интервью радиостанции "Говорит Москва", гречку в рационе человека можно заменить любой крупой. Он подчеркнул, что все крупы полезны для здоровья и необходимо разнообразить свой рацион, что более полезно для здоровья, особенно для пожилых людей и детей.

"Поэтому каша из любой крупы и суп из любой крупы: перловка, пшено, кукуруза — все это примерно одинаково действует, как и греча", — цитирует Ивашкина РИА Новости.

Такое заявление появилось на фоне сообщений о подорожании оптовой цены на гречку и, как следствие, повышение спроса на эту крупу.